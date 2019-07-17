Украине предсказали техногенную катастрофу без транзита российского газа

Киев, 17 июля. Украину ждет техногенная катастрофа в случае утраты транзита российского газа. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.

Экс-министр предупредил, что в случае утраты транзита Украина не сможет поддерживать в газопроводах необходимое давление. По словам Суслова, для нормальной работы газотранспортной системы (ГТС) страны необходимо прокачивать через нее не менее 45 миллиардов кубометров топлива. Но Украине в настоящее время не хватает 10,5 миллиардов кубометров газа, этот объем Киев закупает.

«С десятью миллиардами кубов система работать не будет — трубы большого диаметра. А это значит, что целые регионы Украины потеряют вообще доступ к газу. Придется отключать предприятия, города для того, чтобы поддерживать давление. Это будет действительно техногенная катастрофа», — подчеркнул экс-министр.

Суслов напомнил, что Германия и Россия заявляли о сохранении транзита газа через Украину на определенном уровне. Он призвал Киев не допускать неаккуратных заявлений и ответственно вести переговоры.

«Наши чиновники многие, не понимая к каким последствиям они могут привести Украину, занимают такую неоправданную во многом агрессивную позицию, которая толкает и Россию, и Европу к тому, чтобы строить обходные газопроводы», — заключил Суслов.

Ранее об угрозе техногенной катастрофы заявлял глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев, сообщает Газета.ru. По его словам, страна «без преувеличения замерзнет», если Киев не успеет закачать в хранилища 20 миллиардов кубометров газа к началу отопительного сезона. На начло июля имелся запас всего в 13,8 миллиардов кубометров топлива. Чтобы выйти на нужный объем в сроки Украине необходимо ежедневно закачивать по 60 миллионов кубометров газа, подчеркнул Коболев.