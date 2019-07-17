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Лавров надеется, что Зеленский откажется от провального курса Порошенко

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Лавров надеется, что Зеленский откажется от провального курса Порошенко

Москва, 17 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский не продолжит провальную политику Петра Порошенко.

С заявлением на тему глава российского внешнеполитического ведомства выступил во время интервью газете «Аргументы и факты», добавив, что у новых украинских властей еще есть кредит доверия.

«Хочется надеяться, что новое украинское руководство не станет продолжать провальный курс режима Порошенко и сумеет конвертировать имеющийся у него кредит доверия в реальные дела по установлению гражданского мира на Украине», — сказал Лавров.

По мнению главного российского дипломата, при наличии соответствующей политической воли можно добиться прогресса в деле установления мира на юго-востоке Украины.

«Начавшееся в конце июня долгожданное разведение сил и средств сторон в Станице Луганская, которое два с половиной года блокировалось прежней властью, убедительно это подтверждает», — уточнил российский министр.

Лавров надеется, что Зеленский откажется от провального курса Порошенко

Кроме того, Сергей Лавров рассчитывает, что заявления в Киеве о готовности выполнять Минские соглашения оформятся в практическую политику после выборов в украинский парламент.

«Главное — покончить с войной, услышать граждан с юго-востока Украины, которые хотят, чтобы наступил мир, чтобы они могли свободно говорить на родном, русском, языке, чтобы соблюдались их социально-экономические права», — резюмировал Сергей Лавров.

Как напоминает «Газета.ru», на прошлой неделе министр иностранных дел России отреагировал на идею президента Украины Владимира Зеленского подключить к переговорам по Донбассу США и Великобританию.

Лавров надеется, что Зеленский откажется от провального курса Порошенко

Российский министр заявил, что он приветствует новые идеи по разрешению конфликта на Украине, однако они должны соответствовать утвержденным Совбезом ООН минским соглашениям.

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Источник: Аргументы и факты
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