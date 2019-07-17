Городская дума Комсомольска-на-Амуре приняла отставку мэра города

Комсомольск-на-Амуре, 17 июля. Городская дума Комсомольска-на-Амуре приняла досрочную отставку градоначальника Андрея Климова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Его последний рабочий день в качестве главы города — 17 июля. Полномочия Андрея Климова истекали в сентябре 2019 года. Он объявил о своей досрочной отставке 12 июля.

Ранее градоначальник Комсомольска-на-Амуре заявлял об отставке после критики губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта в сентябре 2018 года. Тогда он не выполнил долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города. Его полномочия должны были прекратиться в декабре 2018 года, однако позже чиновник отозвал свое заявление.

После отставки Климова полномочия главы города будет исполнять его первый заместитель Евгений Коршиков. Выборы нового мэра пройдут 8 сентября.