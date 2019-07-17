Зеленский уволил более 20 глав районных госадминистраций за один день

Киев, 17 июля. Президент Украины Владимир Зеленский подписал во вторник распоряжения об увольнении сразу 22 глав районных государственных администраций. Документы опубликованы на сайте главы государства.

Уволены председатели администраций в Хмельницкой, Харьковской и Ровенской областях и главы Печерской и Оболонской администраций столицы Украины. В качестве причин увольнения в документах указано окончание срока полномочий экс-президента Петра Порошенко.

Ранее Газета.ru сообщила, что в правительстве Украины пожаловались на окружение Зеленского, которое держит главу государства в «футляре». Окружение якобы препятствует прямой коммуникации президента с внешним миром. В кабмине отметили, что рядом с Зеленским есть несколько группировок, но все они «делают примерно то же».