Москва, 17 июля. Российские власти не дали визы 30 преподавателям Англо-американской школы, в которой учатся детей иностранных бизнесменов и дипломатов. Об этом во вторник сообщила газета The New York Times.

Официальные лица в США полагают, что «это была попытка оказать политическое давление», отметили в издании. Из-за нехватки преподавателей школе, возможно, придется исключить часть учащихся. Однако детям дипломатов из США, Великобритании и Канады предоставляется преимущество при поступлении, поэтому исключения их не коснутся.

Школа была создана в 1949 году британскими, канадскими и американскими властями. В настоящее время в ней работают 150 учителей. В школе преподают и российские граждане, но основу составляют приезжающие из-за границы носители английского языка.

Всего в школе учатся около 1200 детей британских, канадских, американских, германских и южнокорейских дипломатов, а также предпринимателей из разных стран. Среди учеников есть и российские дети.

Власти США в последнее время приняли целый ряд односторонних санкций в отношении России. В 2017-2018 годах были закрыты некоторые объекты дипломатической собственности РФ на территории страны, в том числе дачные комплексы в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, генеральное консульство в Сан-Франциско и торгпредство в Вашингтоне.

Ранее Газета.ru сообщила, что глава МИД России Сергей Лавров заявил о нагнетании антироссийских фобий в связи с приближением президентских выборов в США. Тем не менее, Москва, по словам министра, собирается продолжить поиск точек соприкосновения.