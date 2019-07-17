Медики назвали смертельную опасность сока

Париж, 17 июня. Французские врачи считают, что употребление сока и газированных напитков даже в небольших количествах может привести к развитию рака. Исследование проводилось на протяжении девяти лет. Оно опубликовано в журнале British Medical Journal.

Медики опросили 100 000 французских граждан касательно их рациона питания. Средний возраст респондентов составил 42 года. Врачи учитывали возраст и пол опрошенных, предрасположенность к онкологическим заболеваниям, вредные привычки и физическую активность.

Выяснилось, что употребление 100 мл стопроцентного сока или газированных напитков повышало риск развития онкологического заболевания на 18%, а рака груди — на 22%. Однако, медики не выявили явную закономерность между риском развития рака и употреблением подслащенных напитков.

Врачи также не смогли ответить на вопрос, влияет ли какая-либо другая скрытая проблема со здоровьем на риск развития рака. Медикам необходимо провести более широкомасштабное исследование, чтобы разобраться в этой проблеме.

Ранее шведские специалисты обнародовали результаты исследования, которое длилось 35 лет. Медики Каролинского института изучали влияние группы крови на развитие рака. Выяснилось, что люди со второй группой крови менее других подвержены заболеть раком желудка. Также более защищены от рака люди с первой группой крови, однако они подвержены язвенной болезни и гастриту. У людей с третьей и четвертой группой крови чаще других выявляли рак поджелудочной железы.

Как сообщает «Газета.ru», медики из университета Джона Хопкинса протестировали новую технологию лечения рака груди на животных. В основе лечения лежит эффект заморозки. Специально разработанный прибор выделяет углекислый газ, который замораживает 80% раковых клеток.

Российские медики считают, что чрезмерное употребление сладкого повышает концентрацию глюкозы в крови. Это влияет на выделение инсулина и инсулиноподобного фактора роста IGF, который запускает сигналы, способствующие образованию раковых опухолей, сообщает телеканал «360».