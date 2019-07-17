Саакашвили признал, что при СССР на Украине жилось лучше

Москва, 17 июля. Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на Украине во времена СССР жилось лучше, чем сейчас. Политик высказался в эфире одного из украинских телеканалов.

«Тогда не такие были наглые чиновники, сейчас гораздо хуже, чем тогда. Вы думаете, какая-то разница между больницами, которые сейчас и в коммунистическое время? В коммунистическое время они были намного лучше, то есть те же самые больницы, только чуть-чуть лучше или намного лучше, и у пациентов не брали деньги. Сейчас у нас те же самые больницы, только намного ухудшили. Все абсолютно то же самое, только сейчас дерибанят в тысячи раз больше, чем тогда», — заявил Саакашвили.

Экс-губернатор выступил против переименования улиц в рамках декоммунизации на Украине. По его словам, «декоммунизация должна произойти в головах». Саакашвили отметил, что единственными «символами СССР» на Украине остаются «отсутствие развития» и «разруха, в том числе разруха в голове».

Конституционный суд страны во вторник признал конституционным закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Документ действует на Украине с мая 2015 года и запрещает пропаганду советской символики. Закон предполагает, в частности, переименование отдельных улиц и целых городов, которые названы в честь советских государственных деятелей.

В опубликованный Институтом нацпамяти список вошли 520 исторических личностей, деятельность которых подпадает под действие закона «о декоммунизации». Теперь их имена должны исчезнуть из географических названий.

Ранее Саакашвили заявлял, что предпочел бы заняться строительством дорог на Украине, а не занимать должность генпрокурора. Об этом сообщила Газета.ru. В то же время экс-губернатор отметил, что не претендует на конкретную должность, но хочет решать проблемы Украины.