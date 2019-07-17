Названа причина переноса пуска «Протона-М»

Москва, 17 июля. Перенос запуска астрофизической космической обсерватории «Спектр-РГ» 13 июня был связан с трещиной в трубопроводе второй ступени ракеты-носителя «Протон-М». Об этом журналистам РИА Новости рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, специалисты сначала заварили, а затем загерметизировали трещину на стартовом комплексе космодрома «Байконур».

«Сначала в июне, а затем за сутки до основной даты старта в трубопроводе наддува бака окислителя второй ступени «Протона-М» была обнаружена небольшая трещина», — заявил источник.

Так, в конце июня ракету «Протон-М» сняли со стартового комплекса и возвратили в монтажно-испытательный корпус. Тогда была обнаружена утечка из трубопровода. Также было необходимо заменить разрядившуюся батарею космического телескопа.

Планировалось заменить ступень на новую, но позже было принято решение заварить трещину. В начале июля «Протон-М» был вывезен на стартовый комплекс, и специалисты обнаружили утечку в том же самом месте. В Центре Хруничева предложили загерметизировать трещину специальным герметиком, чтобы не переносить запуск на конец года.

«Проведенные на предприятии и «Байконуре» проверки показали, что это помогло решить проблему», — рассказал журналистам источник.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что специалисты, устранившие серьезные предстартовые замечания, будут представлены к государственным наградам. По его словам, пуск «Протона-М» был непростым. Он состоялся 13 июля.

Напомним, что «Спектр-РГ» является международным российско-германским проектом. Он поможет создать обсерваторию для изучения космоса в рентгеновском диапазоне.

Ранее «Роскосмос» выложил видеоролик с «музыкой звезд». В нем можно послушать «музыку», издаваемую быстро вращающимися нейтронными звездами сверхвысокой плотности, которые называют пульсарами, сообщает телеканал «360».