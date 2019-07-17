Екатеринбург, 17 июля. В уральской столице проходит XVII фестиваль православной культуры «Царские дни». Кульминацией ежегодных мероприятий, посвященных памяти семьи Романовых, расстрелянной большевиками в Екатеринбурге в июле 1918 года, стала ночная Божественная литургия на площадке у Храма на Крови. Ее возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

«Сегодня праздник высокого, истинного, настоящего христианского духа святой царской семьи как олицетворение всего русского народа», – сказал Владыка в интервью ФАН.

Митрополит напомнил о майских акциях протеста против строительства храма на месте сквера на Октябрьской площади в Екатеринбурге, в ходе них были задержаны почти сто человек.

«Мы очень надеемся, что нечеловеческими усилиями, потому что злоба здесь была проявлена сатанинская, божьей любовью, кротостью, смирением христианским, которым мы должны обладать, здесь совершится все, что нужно совершить в грядущее время. Мы верим и надеемся, что это город святой Екатерины и ничего другого. И в этом храме должен воссиять Храм Святой Екатерины как Храм Воскресения и такого внутреннего покаяния, оправдания нашего народа перед лицом Божьим», – сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Одно из главных событий года для православных россиян традиционно собрало десятки тысяч жителей не только из ближайших регионов, но со всей всей страны и из-за рубежа. Во время богослужения причастились около десяти тысяч человек. В честь 101-й годовщины духовного подвига Царственных страстотерпцев паломники прошли крестным ходом до мужского монастыря Царственных страстотерпцев, на месте которого в 1918 году были уничтожены августейшие останки.

«Царские дни» и наша всеобщая память о царе-мученике это то, что обьединяет русский народ, потому что русский народ становится единым в тот момент, когда мы вместе в одной большой колонне этим крестным ходом к Ганиной Яме, читаем молитвы. Это тот русский народ, который мы потеряли и вновь обрели», — отметил заместитель Главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев.

Студенты Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина четвертый год подряд приезжают сюда из города Горнозаводска Пермского края, чтобы принять участие в шествии.

«Когда приходишь на саму Ганину Яму, то понимаешь… Этот путь, который ты прошел, усталость эту приятную…», — говорит Егор Плетнев.

«Это не та история, которая в школе преподается, это другая, настоящая история. Нужно чтить и помнить те события, передавать поколению своему, чтобы люди помнили», — поделился с корреспондентом ФАН Георгий Кожин.

Галина Боцманова трое суток добиралась на Крестный ход из Кишинева. Пенсионерка участвует в шествии треиий год.

«Я всегда ставлю себя на их место. Смогла бы я так же поступить и пожертвовать? Это говорит о высоком духовном росте людей, которые пожертвовали собой, и для того, чтобы наша Русь жила и процветала, — считает жительница Молдовы. — Мне хочется плакать! Такие чистые люди, чистой души!»

На всю ночь 17 июля власти ограничили движение транспорта по маршруту колонны, который занял 21 километр: от Храма на Крови по улице Царской, Толмачева, Ленина, Татищева, Токарей, Халтурина, Технической, Решетской, через поселок Шувакиш до урочища Ганина Яма.

Самое большое количество паломников праздник собрал в прошлом году, в столетнюю годовщину подвига царской семьи. В 2013 году 400-летия со дня основания Дома Романовых, по подсчетам Екатеринбургской епархии русской православной церкви, праздник объединил 80 тысяч человек. Подробности шествия в этом году ФАН расскажет в видеорепортаже, который будет опубликован в ближайшее время.

В дни фестиваля в Екатеринбурге проходят десятки религиозных и светских мероприятий, посвященных «царской» теме. Для паломников выступают музыканты и творческие коллективы. Историки, писатели, режиссеры читают лекции, проводят духовные беседы и презентации книг. Для паломников проходят показы фильмы на православную тему, а также музейные и библиотечные выставки. Так, 12 июля в Екатеринбурге по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла открылась православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России».

Верующие планируют также отпраздновать Дни памяти преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой и алапаевских мучеников в Алапаевске. Завершатся торжества 19 июля.

Напомним, семью последнего императора России большевики расстреляли в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. В подвале дома инженера Николая Ипатьева были убиты 11 человек: император Николай II, его жена Александра Федоровна, дочери Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, сын Алексей, а также камердинер Алоизий Трупп, горничная Анна Демидова, врач Евгений Боткин и повар Иван Харитонов.