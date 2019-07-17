Экс-участника «Дома-2» уволили с Первого канала за пьянство

Москва, 17 июля. Бывший участник телевизионного шоу «Дом-2» Глеб Жемчугов рассказал, что лишился должности старшего редактора телепередачи «На самом деле» на Первом канале из-за пьянства и «тотального разочарования».

«Я не работаю больше в должности старшего редактора Первого канала. Первая причина в том, что я немного загулял и периодически перестал выходить на работу. Вторая — мое тотальное разочарование в том, что там происходит, какие люди там работают», — сообщил Жемчугов.

Он назвал «неискренней» телепередачу, на которой работал. По словам Жемчугова, поднимаемые в программе вопросы были нацелены только «на получение высоких рейтингов».

Мужчина также добавил, что представители телеканала предупредили его родителей о «диком загуле» сына. В результате те «отказались» от Жемчугова, заявив, что тот «упустил идеальную работу».

Бывший участник «Дома-2» отметил, что за три недели он не получил от родителей ни одного сообщения. Они «даже не узнали, жив ли» сын.

«Они считают, что меня не спасти, общаться со мной не хотят. Так получилось, что те, кто был ближе всех, отдалились и оставили меня», — сообщил Жемчугов.

Ранее Газета.ru сообщила, что бывшая звезда «Дома-2» Марго Овсянникова пожаловалась на избиение турецким бизнесменом, с которым она состояла в отношениях. По ее словам, инцидент произошел в Стамбуле, после того, как бойфренд просмотрел некоторое видео с ее участием.

По словам Овсянниковой, мужчина решил, что она вела себя развязно, хотя сама звезда телешоу считает, что «ничего ужасного себе не позволила». Мужчина ударил россиянку головой об стену, после чего Овсянникова уехала из Стамбула. В Москве у женщины диагностировали подозрение на сотрясение мозга.