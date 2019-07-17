Юрий Шатунов дал интервью после операции

Москва, 17 июля. Российский певец Юрий Шатунов рассказал, как перенес операцию и провел первые дни после нее.

Исполнителя экстренно прооперировали в московской клинике в начале июля. Здоровье Шатунова ухудшилось во время гастрольного тура. Певец пожаловался команде на зубную боль, но продолжил выступления, принимая обезболивающие препараты и антибиотики. По возвращении в Москву его госпитализировали.

По словам директора певца Аркадия Кудряшова, у Шатунова начался воспалительный процесс левой гайморовой пазухи.

Исполнитель пробыл в больнице более 10 дней. Выписавшись, он поблагодарил докторов и рассказал, что в больнице его поддерживала семья и команда.

«Рядом была моя семья, моя команда. После операции, пока лежал в больнице, читал комментарии поклонников в соцсетях. Они меня подбадривали: «Юра, давай быстрее выздоравливай!» Ребята, спасибо всем вам за моральную поддержку!», — сообщил певец в интервью газете Kp.ru.

По его словам, лечение уже завершено, но некоторое время ему придется провести под наблюдением докторов. Музыкант отметил, что осенью у него начнется новый гастрольный тур, а пока он намерен набираться сил в кругу семьи. В ближайшее время Шатунов планирует улететь с родными в Сочи.

Ранее Газета.ru сообщила, что Шатунов перенес операцию из-за воспаления гайморовой пазухи в одной из клиник Москвы. Опасения медиков вызывало то, что жидкость может попасть в мозг. Но медики прочистили певцу пазухи.