Рядовым и сержантам ВС РФ существенно повысят зарплату с 1 сентября

Москва, 17 июля. Сержанты и рядовые, служащие по контракту в Вооруженных силах РФ, с 1 сентября 2019 года, получат существенную прибавку к зарплате. Об этом сообщает газета ВС РФ «Красная звезда».

По данным издания, министр обороны Сергей Шойгу во время закрытой части совещания заявил, что президент РФ Владимир Путин одобрил повышение социальной защиты рядовых и сержантов, которые служат по контракту.

Увеличение оклада затронет военнослужащих, которые замещают первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностные оклады с 1 по 4 тарифный разряд. Также 1 октября будет повышена компенсация сержантам-контрактникам и рядовым за снятие жилых помещений. Эта мера уравняет их с офицерами и прапорщиками.

Рассматривается возможность уравнять в правах на бесплатный проезд в отпуск и обратно военнослужащих по контракту на должностях рядового и сержантского состава, курсантов военных образовательных учреждений.

Также планируется расширить категории граждан, которые смогут выбрать между службой по призыву и двухлетней службой по контракту. Расширение будет касаться должностей сержантского и рядового состава. Мера направлена на повышение привлекательности службы по контракту.

Ранее глава министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что количество уклонистов от военной службы за последние пять лет сократилось почти в четыре раза. Министр отметил, что также улучшилось качество комплектования войск.

Телеканал «360» сообщил, что Минобороны планирует создать собственную киностудию для производства военно-патриотических фильмов. Она будет располагаться на территории парка «Патриот».