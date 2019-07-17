Киев запугивает украинцев «опасностями» Крыма

Москва, 17 июля. Украинцам следует воздержать от поездок в Крым. С таким заявлением выступил замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его данным, на территорию Крыма каждый день прибывают от 8 до 10 тысяч украинцев. Часть из них якобы сталкивается с «нарушениями прав человека» при досмотре российской стороной.

«Проверки длятся часами, а затем большую часть граждан отправляют в Армянск, Симферополь и Джанкой, где спецслужбы проводят допросы», — заявил Аброськин.

В связи с вышеизложенным, он пришел к выводу, что украинцы, направляющиеся на отдых в Крым, «должны как следует подумать».

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, который прошел в марте 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Российской Федерацией. Позднее Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум в Крыму прошел в соответствии с нормами международного права, при этом аналогичные голосования проходили и в других странах. Ранее газета «Известия» сообщала, что аграрии в Крыму ожидают рекордного урожая аквакультуры.