Физиогномист рассказал об опасностях «состаривающего» приложения FaceApp

Москва, 17 июля. Состаривающая лица в приложении FaceApp программа может нанести вред психике некоторых людей, заявил психолог-физиогномист Олег Воеводин.

В соцсетях набирает популярность приложение FaceApp, благодаря которому можно увидеть, как лицо человека будет выглядеть в старости. Рядовые пользователи и звезды шоу-бизнеса делятся своими «состаренными» снимками.

Воеводин в интервью Пятому каналу отметил, что в подобном увлечении ничего странного нет, поскольку всем интересно, как они будут выглядеть в старости. Кроме того, людям интересно проверить, насколько они будут соответствовать своему представлению о собственной старости.

Говоря о возможном вреде программы, эксперт отметил, что приложение все же может негативно отразиться на психике тех, кто не способен принять себя таким, каким его создала природа. Приложение может вызвать психосоматические проблемы, которые «включат» программу саморазрушения.

«Газета.ру» ранее опубликовала подборку «состаренных» снимков политиков, звезд шоу-бизнеса и даже персонажей сериала «Игра престолов».