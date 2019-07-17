Москва, 17 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров перечислил качества настоящего дипломата. Его слова приводит газета «Аргументы и Факты».

«Если мы говорим о качествах, которыми должен обладать профессиональный дипломат, то, безусловно, на первое место я бы поставил глубокое понимание задач развития своей страны, ее внешнеполитических интересов. Разумеется, для этого необходима специализированная подготовка, хорошее знание истории, постоянная включенность в современную жизнь во всех ее проявлениях, широкая эрудиция», — заявил российский министр иностранных дел.

Лавров подчеркнул, что дипломатический работник обязан регулярно иметь дело с представителями других стран и культур, поэтому крайне важной является подкованность в сфере страноведения, пишет RT.

Еще одним важным качеством дипломата Лавров назвал знание иностранного языка, подчеркнув, что в настоящий момент это уже является сильной стороной российской дипломатии. Также Лавров добавил, что дипломат должен уметь налаживать и поддерживать активные контакты с людьми, активно понимая и слушая собеседника.

Напомним, что в прошлом году министр иностранных дел Греции Никос Котзиас в интервью афинскому информационному агентству AMNA заявил, что считает российского коллегу Сергея Лаврова одним из лучших дипломатов на международной арене. Кроме того, греческий дипломат похвастался, что у него дружеские отношения с российским коллегой.