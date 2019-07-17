Россиянина Макеева приговорили к 37,5 года тюрьмы в Мексике

Мехико, 17 июля. Российский гражданин Алексей Макеев приговорен в Мексике к 37,5 года тюрьмы за убийство. Об этом сообщила прокуратура мексиканского штата Кинтана-Роо.

Макеев также должен будет выплатить семье погибшего 405 тысяч песо (порядка 22 тысяч долларов) ущерба и штраф в 190,1 тысячи песо (около 10 тысяч долларов).

Россиянин получил известность благодаря видео, на которых оскорблял жителей Мексики и угрожал им. Записи мужчина выкладывал в Интернет, сопровождая демонстрацией нацистской символики.

В конце мая 2017 года несколько сотен человек окружили дом Макеева в курортном городе Канкуне и взяли жилище россиянина штурмом. При этом был ранен и впоследствии скончался один мексиканец. Сам Макеев получил тяжелые травмы. С момента нападения россиянин находится в тюрьме.

В посольстве России в Мексике отметили, что основные права Макеева в ходе процесса были соблюдены.

«Мы не усмотрели нарушения прав изъясняться на родном языке, на перевод процессуальных документов, на уведомление о месте проведения судебного заседания и ознакомление с юридической ситуацией», — цитирует сообщение дипмиссии РИА Новости.

В посольстве отметили, что что 54-я статья уголовно-процессуального кодекса Мексики подразумевает возможность передачи осужденных в страны их гражданской принадлежности. Однако Макеев пока не обращался с такой просьбой.

Ранее Газета.ru сообщила, что Макеев был избит сокамерниками в мексиканской тюрьме.