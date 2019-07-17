Киев перекрыл подачу воды в три города ЛНР из-за аварии

Луганск, 17 июля. Подача воды с подконтрольной Киеву Западной фильтровальной станции (ЗФС) прекращена в три населенных пункта Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба ГУП ЛНР «Лугансквода».

Петровская насосная станция и ЗФС — единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. В «Луганскводе» уточнили, что со вторника подача воды с украинской стороны была полностью прекращена. Это привело к остановке насосной станции четвертого подъема ЗФС (находится на территории ЛНР).

В сообщении компании отмечается, что коммунальное предприятие «Попаснянский районный водоканал» предупредило специалистов Республики, что из-за аварии на магистральном трубопроводе будут сокращены поставки воды, однако о полной остановке речь не шла.

Из-за этого пришлось значительно сократить подачу воды на города Стаханов, Брянка и Кировск.

Ранее сообщалось, что представители Киева согласуют с Луганской Народной Республикой проект моста на КПП «Станица Луганская» в Донбассе.