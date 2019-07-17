Россия в мае сократила объем вложений в американские государственные бумаги

Москва, 17 июня. Россия продолжает сокращать объем вложений в американские государственные бумаги. Эта информация следует из опубликованных ранее материалов Минфина США.

На долю долгосрочных облигаций в мае этого года пришлось 5,250 миллиардов долларов. Объем краткосрочных облигаций составил 6,774 миллиардов долларов. Для сравнения, эти значения в апреле того же года составляли 5,832 и 6,304 миллиардов долларов. Таким образом, наша страна последовательно продолжает политику сокращения вложения в американский государственный долг.

Сокращение российских вложений в американский госдолг начало отмечаться весной 2018 года. Еще в апреле прошлого года вложения РФ в государственные бумаги США составляли 96 миллиардов долларов, затем – 48,7 миллиардов, а в мае прошлого года – 14,9 миллиардов долларов.

Лидером по количеству вложенных средств в государственные облигации США остается Китай, чей вклад составляет 1,12 триллиона долларов. Следующими за ним странами являются Япония (1,08 триллиона) и Великобритания (317 миллиардов).

Как ранее объяснял российский сенатор Алексей Пушков, избавившись от половины долговых бумаг США, Россия снижает финансовую зависимость от Соединенных Штатов, пишет «Газета.ру».

Напомним, что в феврале государственный долг Соединенных Штатов Америки, как говорилось в отчете Минфина, достиг максимального исторического уровня, превысив отметку в 22 триллиона долларов.