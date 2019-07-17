Лавров оценил вероятность улучшения отношений между Россией и США

Москва, 17 июня. Глава МИД РФ Сергей Лавров усомнился, что отношения между Россией и США в ближайшем будущем улучшатся.

В беседе с журналистами газеты «Аргументы и факты» Лавров заявил, что завалы, которые образовались в отношениях между странами, будет непросто разобрать. Он подчеркнул, что они появились не по вине России.

По его словам, на России и США лежит особая ответственность по обеспечению стабильности в мире.

«Но не все зависит от нас: для танго, как говорят, нужны двое», — подчеркнул министр.

Лавров считает, что американские политики соревнуются между собой в «нагнетании антироссийских фобий», и в преддверии приближения президентских выборов 2020 года внутриполитическая борьба будет обостряться. Российский министр подчеркнул, что Москва будет продолжать искать точки соприкосновения с Вашингтоном, «несмотря на трудности».

Сергей Лавров напомнил, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в японской Осаке высказались за расширение экономического сотрудничества, возобновление диалога по стратегической стабильности, а также положительно оценили диалог по вопросам борьбы с терроризмом.

Отметим, что Владимир Путин пригласил Дональда Трампа посетить Москву в 2020 году во время празднования Дня Победы. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, американский лидер очень эмоционально отреагировал на предложение Путина.

«Дональд Трамп весьма конструктивно отреагировал, достаточно эмоционально, и сказал, что, действительно, еще раз показать всем исторические союзнические отношения между Америкой и Россией важно», — подчеркнул Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что Трамп дал согласие приехать на День Победы, в том случае, если он получит официальное приглашение.