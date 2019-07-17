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Взрыв мины в окрестностях Дамаска унес жизни двух женщин

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Взрыв мины в окрестностях Дамаска унес жизни двух женщин

Дамаск, 17 июля. В окрестностях Дамаска произошел взрыв мины, который унес жизни двух сирийских женщин. Об этом сообщает агентство SANA, ссылаясь на полицейский источник.

Как сообщается, мина была заложена у обочины дороги, по которой двигался небольшой грузовик, перевозивший крестьян. Автомобиль перевозил пассажиров между населенными пунктами Млиха и Джисрин. В какой-то момент он подорвался на мине, что привело к гибели двух женщин. Еще четыре человека получили ранения и были доставлены в госпиталь.

В российском центре по примирению враждующих сторон в САР добавили, что в стране продолжает процесс по возвращению беженцев в места их проживания до начала военных действий. Для скорейшего возвращения сирийцев в страну были организованы десять пунктов пропуска, пишет «Газета.ру».

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска САР к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: РИА Новости
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