Москва, 17 июля. Кризис в отношениях России и Грузии вызван действиями грузинских политиков, добивающихся узкокорыстных целей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью газете «Аргументы и факты» Лавров выразил мнение, что грузинский народ «не считает россиян врагами».

«К сожалению, сегодня мы видим, как некоторые политики этой страны соревнуются в антироссийской риторике для достижения своих узкокорыстных, конъюнктурных целей», — подчеркнул министр, добавив, что «со временем все встанет на свои места».

В конце июня в Грузии начались массовые беспорядки, связанные с инцидентом, произошедшим во время Межпарламентской ассамблеи православия. Председательствовавший депутат Сергей Гаврилов по предложению организаторов занял кресло спикера местного парламента.

Эксперты сходятся во мнении, что скандал, из-за которого разгорелись беспорядки, скорее всего, был спланирован заранее: к нему причастна не только местная оппозиция, но и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который заявил ранее, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

В Госдуме РФ в связи с последними событиями предложили запретить импорт грузинских вин и воды, а также ограничить денежные переводы. Идея в нижней палате парламента была принята единодушно. Однако российский лидер Владимир Путин заявил, что не хочет вводить санкции из уважения к грузинскому народу.

Представители фракции «Альянс патриотов Грузии» высоко оценили отказ президента РФ от санкций. Об этом в ходе неформальной межпарламентской группы диалога Россия — Грузия сообщил глава фракции Георгий Ломия.

Отметим, что далеко не все в Грузии так отреагировали на заявление Путина. В частности, гендиректор телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия в прямом эфире пригрозил «помочиться» в вино и «Боржоми» для того, чтобы «отомстить» производителям, поставляющим продукцию в Россию. После этого жители винодельческого региона Грузии — Кахетии — вышли на акцию протеста к зданию телекомпании, требуя отставки Гварамии.