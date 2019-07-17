Москва, 17 июня. Российский продюсер Бари Алибасов устроил потасовку на шоу «Пусть говорят». Он накинулся на свою подругу Лиану.

Женщина заявила, что все беды Алибасова произошли после его женитьбы на прославленной актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Продюсер возмутился такими словами Лианы, подошел к ней и схватил ее за лицо.

«Ты что делаешь?!» — закричала женщина.

После этого она покинула программу в слезах, а ведущий программы возмутился поведением продюсера.

Программа была посвящена не только отравлению Алибасову, но и его проблемам с недвижимостью. На ток-шоу основатель группы «На-На» рассказал, что приобрел три квартиры в начале 90-х, которые позже объединил в одну. Алибасов считал, что является единственным собственником жилья, однако выяснилось, что частью жилплощади владеет мужчина по фамилии Овчинник, сообщает телеканал «360».

Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Сообщалось, что он сжег себе пищевод, желудок и дыхательные пути, выпив по ошибке жидкость для прочистки труб «Крот». Сын музыканта Бари Алибасов — младший заявил, что его отец принял сантехническую жидкость за сок, сообщает «Газета.ru».

Позже телеведущий Дмитрий Шепелев в эфире шоу «На самом деле» на «Первом канале» представил скриншоты переписки, которые подтверждают, что отравление Алибасова было инсценировкой.

Так, Шепелев показал переписку в мессенджере между лечащим врачем и помощником Алибасова Сергеем Моцарем. Последний советовался с медиком за месяц до госпитализации продюсера о публичном «прикрытии». Из текста следует, что у Алибасова были проблемы с алкоголем. Ведущий заявил, что скриншоты подтверждают, что отравление продюсера являлось лишь пиар-акцией.

Во время шоу Шепелев проверил Алибасова на детекторе лжи. Полиграф показал, что продюсер отравился, однако не средством для прочистки труб, а алкоголем.

Позже Бари Алибасов-младший назвал скриншоты переписки клеветой, обвинив Шепелева в намеренном раздувании скандала, а продюсеров в хорошем монтаже шоу.