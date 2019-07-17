Киев обещает согласовать с ЛНР проект ремонта моста в Станице Луганская

Луганск, 17 июля. Представители Киева согласуют с Луганской Народной Республикой проект моста на КПП «Станица Луганская» в Донбассе, сообщил министр иностранных дел ЛНР, полпред республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

В Париже 12 июля состоялась встреча помощников глав государств «нормандского формата». По словам Дейнего, на встрече замруководителя офиса украинского президента Вадим Пристайко пообещал, «что Украина согласует с ЛНР в контактной группе проект моста в районе Станицы Луганской и принципы его дальнейшей эксплуатации».

На своей странице в Facebook представитель ЛНР добавил, что, как только будет достигнута договоренность по мосту, «будет немедленно обеспечен демонтаж военных укреплений с украинской и с луганской стороны от линии соприкосновения».

Мост через Северский Донец на пункте пропуска «Станица Луганская» был разрушен при обстрелах в 2015 году. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в этот район сообщил, что Киев начнет восстанавливать мост после того, как ополченцы отодвинут свои укрепления вглубь.

На прошлой неделе Дейнего в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что любые попытки каких-то действий Украины в районе моста в Станице Луганской, на участке разведения, будут восприниматься со стороны ЛНР как акт агрессии и попытка захвата этой территории.

Он обратил внимание на то, что в течение двух лет украинские власти отказываются согласовать ремонт моста по проекту Международного Красного Креста. А теперь «вдруг они загорелись тем, что готовы построить свой мост».