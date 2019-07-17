Лавров посоветовал россиянам оценивать риск задержания и выдачи США при поездках за рубеж

Москва. 17 июля. На фоне случаев задержания российских граждан властями США за рубежом, министр иностранных дел Сергей Лавров призвал россиян взвешивать риски при планировании поездок за границу. Особенно в те страны, у которых есть договоры о выдаче лиц с США, подчеркнул министр.

Он напомнил, что американская система работает агрессивно и не гнушается никакими противоправными ходами. По словам Лаврова, нет никаких гарантий, что инциденты с задержанием россиян за границей прекратятся.

«В этой связи хотел бы, пользуясь возможностью, рекомендовать нашим гражданам тщательно взвешивать риски при планировании заграничных поездок, особенно в страны, имеющие с США договоры о выдаче», — отметил Лавров.

Глава МИД РФ напомнил об инцидентах с задержанием за границей Константина Ярошенко, Романа Селезнева, а также Марии Бутиной и Виктора Бута. Все они были арестованы либо в США, либо в странах, имеющих с США договор о выдаче, после чего доставлены в американский суд и приговорены к длительным срокам заключения.

Напомним, что Бутина была задержана в середине лета 2018 года по обвинению в ведении деятельности без регистрации в качестве «иностранного агента». В апреле 2019 года суд США приговорил девушку к 18 месяцам лишения свободы. Тем не менее, ее адвокаты требуют учесть то время, пока она находилась в тюрьме во время следственных мероприятий. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Бутина стала жертвой обострившейся в США русофобии.