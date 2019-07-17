Одномоторный самолет разбился в Канаде, есть погибшие

Оттава, 17 июля. Три человека погибли, еще четверо пропали без вести после крушения гидросамолета в озере Мистастин в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

Как сообщает телеканал CTV, частная авиакомпания Air Saguenay подтвердила, что на борту разбившегося самолета De Havilland DHC-2 Beaver находились семь человек, среди которых были четверо рыбаков, два гида и пилот.

Самолет пропал поздно вечером в понедельник. Он вылетел с рыбацкой базы на озере Мистастин и должен был вернуться около обеда. Когда борт не вернулся, обитатели базы связались со спасателями.

Военнослужащие канадских Вооруженных сил обнаружили самолет рано утром во вторник, около пяти часов утра. В воде были обнаружены обломки. Спасатели все еще надеются найти выживших.

Air Saguenay — частная чартерная авиакомпания, предлагающая полеты по всему Северному Квебеку и Лабрадору. Обслуживает, в первую очередь, людей, отправляющихся на рыбалку или охоту. Авиакомпания выполняет рейс из Шеффервилля до озера Мистастин примерно раз в неделю.

По данным телеканала, это третья авиакатастрофа, произошедшая с самолетом De Havilland DHC-2 Beaver за последнее десятилетие. На данный момент причина крушения неизвестна. Отмечается, что в этот момент погодные условия были нормальными.