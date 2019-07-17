Рябцева отказалась считать Соболь человеком из-за прерванной минуты молчания в МГИК

Москва, 16 июля. «Юрист» так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь сорвала минуту молчания в память Лилии Симанковой, известной жителям Арбата своей общественной деятельностью.

В этот вторник избирательная комиссия 43-го округа Москвы провела заседание, на котором обсуждался вопрос о допуске Соболь к выборам депутатов в столичный парламент. Более 700 подписей «за Соболь» из собранных ею 5000 были забракованы. В частности, члены ИК нашли в подданных подписях множество мертвых душ – среди собранных сведений оказались данные давно умерших людей. Среди них оказалась и Симанкова, бывший секретарь избирательной комиссии, хорошо известная жителями Арбата. Кроме того, многие члены избиркома знали ее лично.

Председатель ОИК предложил почтить память заслуженного работника минутой молчания, однако Соболь и ее адвокат не только отказались соблюдать тишину, но и начали откровенно глумиться над покойной.

Независимый журналист и экс-заместитель главреда «Эхо Москвы» Леся Рябцева прокомментировала поведение Соболь. По ее словам, та сознательно пыталась сорвать минуту молчания, чтобы скрыть откровенное нарушение закона с ее стороны.

«Мне вот чего удивительно, тебя не зарегистрировали, да, ты огорчен (на самом деле нет, ты рад, потому что у тебя есть повод делать то, что ты и так делаешь, в этом смысле быть оппозиционером в нашей стране — это беспроигрышный вариант), тебе тошно, ужасно, обидно и пр. Все это я как бы оцениваю с человеческой точки зрения, хотя, как мы знаем, «навальнист не человек», но все же, а вдруг внутри все-таки у них тоже что-то может екать», — заявила Рябцева.

Напомним, что Мосгоризбирком принял решение отказать Соболь в регистрации кандидатом на выборах в Москве, так как 14,67% подписей в ее поддержку были признаны недействительными. Согласно действующему законодательству, брак среди подписей не должен превышать 10%.

Кроме вписывания «мертвых душ», штаб Соболь организовал фабрику по производству поддельных подписей. Правоохранительные органы обнаружили, что в одной из съемных квартир на Шелепихинской набережной находилась группа людей, готовивших фальшивые подписные листы. Интервью с одним из «рисовальщиков» подписей было опубликовано ФАН.