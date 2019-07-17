Лавров рассказал, планирует ли Россия признать ДНР и ЛНР

Москва, 17 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, планирует ли Россия признавать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Отвечая на вопрос журналиста газеты «Аргументы и факты», Лавров напомнил, что позиция России по этому вопросу хорошо известна.

«Донбассу должен быть предоставлен особый статус, закрепленный на постоянной основе в Конституции Украины», — ответил Сергей Лавров.

Российский министр считает, что Киеву необходимо отказаться от политики экономического удушения Донбасса, а также признать право жителей ДНР и ЛНР говорить на своем родном языке, отмечать свои даты и праздники. По его словам, необходимо сосредоточиться на воплощении минских договоренностей, которые были утверждены резолюцией Совбеза ООН. Лавров напомнил, что они имеют обязательный для исполнения характер.

«Без этого говорить о возможности восстановления доверия жителей ДНР и ЛНР к официальному Киеву, по меньшей мере, несерьезно», — заявил Сергей Лавров.

Напомним, что в феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот. Законно избранный президент страны Виктор Янукович вынужден был покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. К власти пришла оппозиция, которая провела в стране новые президентские выборы. Жители юго-востока Украины не признали результаты госпереворота и объявили о независимости. Киев ввел на территорию ДНР и ЛНР войска: в стране началась гражданская война, которая не прекратилась до сих пор.

16 июля в рамках акции «Выбор Донбасса» жители ДНР и ЛНР высказались за прямой диалог между народом Донбасса и шестым президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время мероприятия активисты потребовали от президента страны прекратить обстрелы Донбасса, предоставить ему особый статус и вернуть жителям пенсии.