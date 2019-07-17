Зеленский обсудил с Меркель Донбасс и транзит газа

Киев, 17 июля. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель урегулирование конфликта в Донбассе, сообщает пресс-служба главы государства.

Во вторник состоялся телефонный разговор Зеленского с Меркель. Стороны обсудили мирное урегулирование конфликта в Донбассе и, в частности, встречу дипломатических советников в «нормандском формате» в Париже.

Зеленский и Меркель «подчеркнули необходимость достижения в ближайшее время прогресса в освобождении украинских заложников и политических заключенных», а также завершение процесса разведения сил и средств в Станице Луганской.

Главы Украины и Германии обсудили также обеспечение транзита газа по территории Украины.

Действующие соглашения на поставку и транзит российского голубого топлива через территорию Украины истекают в конце 2019 года, конкретики относительно их будущего до сих пор нет. Неизвестна и дата следующего раунда переговоров на эту тему, хотя ожидается, что переговоры могут пройти после выборов в Верховную раду на Украине.

Президент РФ Владимир Путин объяснил, что Украина в случае потери транзита газа из РФ не сможет организовать его виртуальный реверс. Глава кабинета министров России Дмитрий Медведев заметил, что Москва может сохранить транзит газа через Украину, но при определенных условиях.

В начале июля Зеленский по итогам саммита с ЕС в Киеве заявил о намерении решить вопрос с транзитом российского газа в Европу через территорию страны не позднее сентября, передавал RT.