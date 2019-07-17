Лавров назвал театром абсурда судебное разбирательство по делу Вышинского

Москва, 17 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что судебное разбирательство по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского напоминает театр абсурда.

«Судебное разбирательство по делу главного редактора РИА Новости Украина напоминает театр абсурда. Нет сомнений, что журналиста арестовали незаконно — исключительно за его принадлежность российскому СМИ и честное освещение текущих событий», — заявил Лавров в интервью газете «Аргументы и Факты».

По мнению министра, незаконность этого дела понимают и украинские прокуроры, которые откладывают слушания под надуманным предлогом.

Ранее похожую точку зрения выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая назвала дело Вышинского фарсом и абсурдом. Она подчеркнула, что на Украине это понимают все, кроме крайних националистов, а также людей, использующих крайние возможности для продвижения своей политической карьеры.

Вышинский был задержан в мае 2018 года сотрудниками СБУ в Киеве. Позднее генеральная прокуратура Украины обвинила его в государственной измене. Суд арестовал журналиста, поместив под стражу на время следственных действий. Руководитель портала РИА Новости Украина свою вину не признает, сообщал RT.

В понедельник пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заявила, что Вышинского могут отпустить после назначенного на 15 июля заседания. После этого у здания Подольского районного суда в Киеве собрался митинг националистов против освобождения журналиста. Однако заседание суда по делу журналиста вновь было перенесено, на этот раз на 19 июля.