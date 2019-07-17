ВМС Ирана отбуксировали в свои воды танкер, который сломался в Персидском заливе

Тегеран, 17 июля. Иранские военные отбуксировали неисправный иностранный танкер в территориальные воды Ирана, после получения ответного сигнала на запрос о получении помощи. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

По его словам, танкер будет находиться в территориальных водах Ирана, пока неисправность не будет устранена. Он подчеркнул, что военные действовали в соответствии с международными правилами.

Пентагон заявил, что Иран мог захватить нефтяной танкер ОАЭ в Ормузском проливе — он соединяет Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Северное побережье Ормузского пролива принадлежит Ирану. Представители ОАЭ заявляли, что танкер передавал сигнал бедствия.

Агентство Associated Press cо ссылкой на свои источники заявляло, что судно отключило систему, позволяющую определять его местоположение, после того, как зашло в территориальные воды Ирана.

Ранее СМИ сообщали об атаке двух нефтеналивных судов в Оманском заливе.