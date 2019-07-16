Белый дом изучает все возможные варианты санкций против Турции

Вашингтон, 16 июля. Президент США Дональд Трамп и американский госсекретарь Майкл Помпео обсуждают все доступные варианты ограничений в отношении Турции за приобретение российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

По ее словам, решение будет приниматься в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Она также добавила, что Белый дом ясно дал понять, с какими последствиями столкнется Турция в случае введения санкций.

Ортэгус подчеркнула, что заранее подобные санкции не анонсируются, поэтому сейчас не будет объявляться, какие именно ограничения будут введены против Турции. Она предложила журналистам самостоятельно поискать в сети текст закона CAATSA и прочитать о 12 доступных вариантах ограничений в рамках этого закона.

Пресс-секретарь Госдепа заявила, что сейчас рассмотрение возможных вариантов находится в процессе.

«В процессе, как только мы решим сделать объявление [в связи с этим вопросом], я дам вам знать», — заявила она.

Напомним, что в конце текущей недели начались поставки российских зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны С-400 в Турцию. После сборки системы развернут на турецкой территории, но радиус их действия, как ожидается, будет гораздо шире. Турецкие военные получат возможность контролировать ситуацию на дальних подступах к воздушному пространству страны.

США пытались всячески препятствовать заключению и исполнению сделки, требуя от Анкары отказаться от покупки российских систем ПВО и приобрести вместо С-400 американские комплексы Patriot.