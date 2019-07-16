Клинцевич назвал попытку покушения на главу МВД Италии порождением режима Порошенко

Москва, 16 июля. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя предотвращение покушения на главу МВД Италии со стороны проукраинской неонацистской группировки, назвал данный факт прямым порождением режима прежнего президента Украины Петра Порошенко.

Ранее стало известно, что оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.

Клинцевич назвал данный факт прямым порождением режима Порошенко.

«Этот режим одним только своим существованием вызвал к жизни проукраинские неонацистские группировки по всему миру. Ничего похожего ранее не наблюдалось», — подчеркнул сенатор.

По мнению Клинцевича, «от такого наследия следует как можно скорее избавляться». Он выразил мнение, что действующему президенту Владимиру Зеленскому «надо решительно отмежеваться от своих сторонников за рубежом, исповедующих экстремистскую идеологию, и, конечно, перекрыть кислород неонацистам у себя в стране».

Как передавал RT, Сальвини сообщил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение. Правоохранители обнаружили арсенал боевого оружия на севере Италии, в том числе ракету класса «воздух — воздух».

По данным итальянских СМИ, обнаруженное вооружение принадлежало группе людей, контактировавших с воюющими на юго-востоке Украины наемниками.