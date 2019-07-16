Киев, 16 июля. Полиция Львовской области возбудила уголовное дело в отношении депутата местного сельсовета. Он подозревается в массовой рассылке SMS-сообщений для дискредитации партии «Голос» музыканта Святослава Вакарчука.

По версии следствия, депутат оформил рассылку с одним из операторов мобильной связи в количестве от 5 тысяч до 25 тысяч сообщений. Они должны были быть отправлены в течение месяца.

В пресс-службе Национальной полиции Украины сообщили, что жители области стали жаловаться на получение SMS-сообщений. В них говорилось, что партия Вакарчука «Голос» якобы не проходит в Раду. В сообщениях также призывалось голосовать за «Европейскую солидарность», главой которой является пятый президент страны Петр Порошенко.

Возбуждено уголовное дело по статье «воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя».

Внеочередные выборы в Верховную раду назначены на 21 июля. Половина депутатов будут избраны по партийным спискам, еще половина — в мажоритарных округах. В выборах могут участвовать политические партии, проходной барьер составит 5%.

Лидер рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук известен своими антироссийскими высказываниями. В частности, музыкант предложил на 15 лет сажать в тюрьму переговорщиков с Россией, не уполномоченных государством. Он также назвал Россию «государством-агрессором». Вакарчук не признает российский статус Крыма.

Отметим, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. После этого Киев начал силовую операцию против жителей юго-востока Украины, которые объявили о независимости — нынешние ДНР и ЛНР. В стране идет гражданская война.

В марте 2014 года жители Крыма и Севастополя на референдуме приняли решение о воссоединение с Россией. За возвращение в состав РФ проголосовали свыше 95% участников. 18 марта 2014 года Республика Крым и Севастополь были приняты в состав России, сообщает «Газета.ru».