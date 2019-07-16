Бывшего бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста

Москва, 16 июля. Обвиняемая в хищении бюджетных средств бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева была отпущена из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Об этом сообщает ее адвокат Юрий Ефименков.

«Следователь отпустил мою подзащитную под подписку о невыезде. Она уже вышла на работу в театр «У Никитских ворот» Марка Розовского», — сказал он ТАСС.

Напомним, что Масляева являлась единственной обвиняемой по делу «Седьмой студии», находившейся под домашним арестом. Главным фигурантом данного дела остается режиссер Кирилл Серебренников.

Как объяснил Ефименков, следователь принял решение отпустить Масляеву под подписку о невыезде после того, как ее уголовное дело было возвращено в прокуратуру, которая отдала его Следственному комитету. Так как Масляеву никто не увольнял, она смогла вернуться к работе.

Напомним, дело о хищении бюджетных средств расследуют с лета 2017 года, сумма ущерба составляет 133 миллиона рублей. Художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников был задержан в Москве в конце августа 2017 года. По этому делу также проходят Софья Апфельбаум, Алексей Малобродский и Юрий Итин.