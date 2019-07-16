Саакашвили готов строить дороги на Украине, а не быть генпрокурором

Киев, 16 июля. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что предпочел бы строить дороги вместо того, чтобы быть генпрокурором.

В эфире телеканала «112.Украина» Саакашвили сообщил, что «не ищет никаких должностей». По его словам, в случае необходимости выбора между должностью генпрокурора или строительством дорог, он бы выбрал второе.

«Но да, если бы мне и моей команде дали зачистить, то мы бы зачистили коррупционеров: за 70 дней их бы и след простыл, я гарантирую», — заявил политик.

Саакашвили уточнил, что в его планах «что-то исправить». По его словам, если ему предложат «быть главой», чтобы добиться изменений, он «готов для них это сделать».

В конце июня Саакашвили заявил, что Верховный суд Украины встал на сторону его партии и она примет участие в выборах в Раду. Как сообщала «Газета.ру», кандидатам от партии Саакашвили до этого было отказано в регистрации из-за допущенных при выдвижении нарушений.

Выборы в парламент Украины должны были состояться в октябре. Однако после инаугурации президент Владимир Зеленский издал указ о прекращении полномочий Верховной рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

В минувший понедельник глава штаба партии Зеленского «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что депутаты Рады, которых изберут 21 июля, должны будут начать работу не позже 9 сентября, передавал RT. По его словам, в партии Зеленского хотели бы начать работу обновленного парламента «уже с пониманием, как и с кем мы его формируем».