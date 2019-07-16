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Урсула фон дер Ляйен стала новым председателем Еврокомиссии

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Урсула фон дер Ляйен стала новым председателем Еврокомиссии

Берлин, 16 июля. Новым председателем Еврокомиссии стала Урсула фон дер Ляйен. Ее назначил Европарламент.

Она займет этот пост после того, как в конце октября закончатся полномочия Жан-Клода Юнкера. Отмечается, что кандидатура Урсулы фон дер Ляйен была утверждена после долгих и непростых обсуждений. Депутаты Европарламента негативно отнеслись к выбору кандидата, поскольку лидеры стран-участниц Евросоюза отвергли процедуру выдвижения на должность председателя Еврокомиссии представителей ведущий партий ЕП.

Урсула фон дер Ляйен с 2013 года занимала пост главы Минобороны Германии. Она ушла в отставку накануне голосования в Европарламенте. Политик стала первой женщиной на посту главы Еврокомиссии.

Ранее кандидаты на ключевые европейские посты были согласованы лидерами 28 стран Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе 3 июля.

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Источник: РИА Новости
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