Трамп назвал «несправедливым» отказ США поставлять Турции F-35

Вашингтон, 16 июля. Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг Турции и приобретения ею российских зенитных ракетных комплексов С-400. По его словам, предыдущие власти США «по глупости» не разрешали Анкаре приобретать американские ЗРК Patriot, несмотря на тот факт, что Турция является членом НАТО.

Трамп заявил, что ожидающийся отказ Вашингтона поставлять Анкаре истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 является «несправедливым».

«У нас [сложилась] ситуация, при которой Турция очень хорошо ведет себя по отношению к нам, очень хорошо, а мы теперь говорим Турции: поскольку вы были в действительности вынуждены купить другую ракетную систему, мы не продадим вам истребители F-35. Это очень сложная ситуация с их точки зрения. И это очень сложное положение, в которое поставили Соединенные Штаты. <...> Мы занимаемся этим, посмотрим, что произойдет», — заявил Трамп.

Напомним, в середине июля начались поставки Турции ЗРС С-400. Президент Турции подчеркнул, что сделка с Москвой по поставкам комплексов является самым важным соглашением для Анкары.

Вашингтон неоднократно высказывал свое недовольство касательно решения Анкары приобрести у России С-400.

Кроме того, Госдеп США выступил с угрозами в адрес Индии из-за поставок С-400. Помощник госсекретаря по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс заявила, что поставки российских ЗРС могут ограничить возможности Нью-Дели по оперативной совместимости с американскими вооружениями.