США оставляют свои войска в Сирии

Вашингтон, 16 июля. Войска США останутся в Сирии, заверил кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер.

«Остаточные силы ВС США пока что останутся на северо-востоке Сирии, будучи частью многонациональных сил по продолжению кампании против ИГ1 (террористическая группировка «Исламское государство»1, запрещенная в РФ)», — заявил Эспер в Конгрессе.

При этом он не стал называть число военных и крайние сроки вывода войск из Сирии, ссылаясь на интересы оперативной безопасности.

США возглавляют международную коалицию, которая с 2014 года проводит в Сирии и Ираке операцию против ИГ. При этом войска действуют на территории САР незаконно, без согласия официальных властей страны.

В конце прошлого года президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выводит свои воска из САР. Однако этого так и не произошло.

7 июля американские власти призвали Германию отправить сухопутные войска на северо-восток Сирии для частичной замены американских. В США подчеркнули, что Вашингтон ожидает от своих партнеров «на добровольной основе отправки на северо-восток Сирии нескольких сотен военнослужащих». Речь необязательно идет о военной миссии, поскольку боевиков ИГ можно вытеснить за счет сирийских военных, однако необходимо определенное международное присутствие, чтобы обеспечить поддержку с неба и логистику.

1 Организация запрещена на территории РФ.