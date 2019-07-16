Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Садальский поставил рекорд по съемкам в «Ералаше»

881
0 Оставить комментарий

Садальский поставил рекорд по съемкам в «Ералаше»

Москва, 16 июля. Актер Стас Садальский в юбилейный, десятый раз принял участие в съемках киножурнала «Ералаш». Шоумен похвастался, что такой показатель является рекордным среди всех его коллег.

На своей странице в Instagram актер сообщил подписчикам, что съемки в «Ералаше» стали в его карьере уже десятыми по счету. Серия называется «Клев». Вместе с Садальским там снимается Екатерина Копанова.

«Я и до этих съемок был рекордсменом киножурнала, больше меня из артистов в нем никто не снимался, а теперь и вовсе «Нас не догонят!» — написал он.

В эпизоде Садальский исполняет роль врача, который спешит к «хитрому мальчику». Актер предложил своим подписчикам угадать, каким именно лекарством он спасет ребенка.

Ранее Садальский раскритиковал новый клип Димы Билана. Певец снял ролик на песню «Про белые розы», выполненный в стилистике 90-х годов. Режиссером выступил юморист Александр Гудков, известный по шоу «Вечерний Ургант». По сюжету чиновница планирует снести здание старого дома культуры, но Билан в образе призрака ее молодости отговаривает от этого решения.

Садальский же не оценил творчество Гудкова и Билана. Он назвал клип «антихудожественным» и колхозным. По его словам, Гудков не имеет отношения к режиссерской работе. При этом, по словам актера, Дима Билан «замечательный». 

infox - new
Источник: instagram.com/stassadal
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров