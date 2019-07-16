Евросоюз призвал Россию пересмотреть свою позицию по крушению Boeing над Донбассом

Брюссель, 16 июля. Совет Европы опубликовал заявление, в котором содержится призыв к России «взять на себя ответственность» за авиакатастрофу с самолетом Boeing 777 компании «Малазийские авиалинии», выполнявшим рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, и разбившимся 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины

Кроме того, Евросоюз рассчитывает на полное сотрудничество России в расследовании этого инцидента.

Напомним, что данные, которые используют ЕС в «расследовании» авиакатастрофы рейса МН17, основаны на отчетах журналистской группы Bellingcat. Та, в свою очередь, собирает материал в интернете, не стесняясь использовать фальсифицированные данные и двусмысленные доводы, чтобы убедить своих читателей в «виновности России».

Так, Bellingcat утверждает, что самолет был сбит из установки «Бук, которая якобы принадлежала России. При этом, приведенные ею «доказательства» содержат множество нестыковок, неточностей и откровенных фальсификаций, пишет «Газета.ру».

Концерн «Алмаз-Антей», разработавший комплекс «Бук», провел беспрецедентный натурный эксперимент с подрывом боевой ракеты «Бука». Благодаря ему удалось доказать ошибочность выводов Совместной следственной группы (ССГ), которая утверждала, что такая ракета состоит только на вооружении РФ. Эксперты «Алмаз-Антея» доказали, что Boeing был сбит ракетой 9М38, которая не производится в России с 1986 года и была снята с вооружения в РФ еще в 2011 году. Кроме того, математические расчеты подтвердили, что пуск ракеты был произведен с территории Зарощенского – района Донбасса, находившегося в момент авиакатастрофы под контролем ВСУ.

Несмотря на тот факт, что доклад «Алмаз-Антея» был обнародован и представлен широкой публике, а также следственной группе, следователи и нидерландская сторона предпочли его проигнорировать.

Представитель Минобороны в сентябре выступил на брифинге, где представил радиолокационные данные, позволяющие определить траекторию полета ракеты, сбившей самолет. Технические характеристики РЛС позволили бы зафиксировать пуск ракеты из Снежного (откуда, по мнению следователей, был совершен пуск), однако радиолокатор не обнаружил запуска. Следовательно, выводы ССГ и Bellingcat о том, что ракета была запущена с территории ДНР, неверны.

Более того, когда ССГ обнародовала серийные номера с останков ракеты, обнаруженные неподалеку от места крушения Boeing, российская сторона пошла на беспрецедентный шаг, рассекретив документы завода-изготовителя под грифом совершенно секретно. Из них отчетливо следует, что ракеты была украинской.

При этом следователи упорно не хотят воспользоваться американскими спутниковыми снимками, якобы доказывающими присутствие российских войск в Донбассе. Совершенно очевидно, что этих снимков в их распоряжении просто нет, а заявления США о наличии этих фотографий являются обычным блефом. Украинская сторона также не идет на сотрудничество – она не желает предоставлять первичные данные с украинских радаров в момент катастрофы или дать объяснения, касающиеся двух дивизионов «Бук» в рядах ВСУ, находившихся в тот момент на линии соприкосновения в Донбассе.

Таким образом, ССГ и Bellingcat в течение пяти лет работы занимались распространением фейков и домыслов, а также преследование людей по надуманным поводам в политических интересах третьих стран.