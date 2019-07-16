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Боевики в Сирии открыли огонь по населенному пункту в провинции Латакия

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Боевики в Сирии открыли огонь по населенному пункту в провинции Латакия

Латакия, 16 июля. Боевики обстреляли населенный пункт в сирийской провинции Латакия, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

За минувшие сутки боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, совершили обстрелы населенного пункта Джубб-Эз-Зарур провинции Латакия.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что после нескольких лет принудительного задержания оккупационными силами США и поддерживающими их террористическими группами в лагере «Эр-Рукбан» в свои родные дома вернулась новая группа сирийских беженцев. Они прошли через гуманитарный коридор «Джлеб», расположенный в восточной части провинции Хомс.

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Источник: Министерство обороны РФ
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