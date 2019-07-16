Скабеева иронично отреагировала на критику со стороны постпреда Украины в ООН

Москва, 16 июля. Российская телеведущая Ольга Скабеева иронично отреагировала на заявление постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко.

Ранее Владимир Ельченко написал в своем мкроблоге Twitter, что российские дипломаты якобы путают зал заседаний Совета Безопасности ООН со студией ток-шоу «60 минут», однако Скабеевой там не будет.

Телеведущая иронично прокомментировала заявление Ельченко, отметив, что он давно является фанатом ток-шоу «60 минут».

«То, что постпред Украины в ООН – наш фанат, я давно в курсе. Но зачем так палиться. И прекратите пугать мной ООН», — написала Скабеева в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что украинские политики неоднократно оскорбляли российскую журналистку Ольгу Скабееву. В январе 2019 года представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза оскорбил и толкнул Скабееву.

В конце июня Борислав Береза вновь оскорбил Ольгу Скабееву в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы. Украинский депутат прервал интервью Скабеевой с заведующим кафедрой международных отношений Московского гуманитарного университета Николаем Платошкиным. В свою очередь Скабеева предположила, что Береза хочет извиниться за провокацию, которую он устроил в ПАСЕ в январе 2019 года. Однако Береза вновь начал оскорблять Ольгу Скабееву.