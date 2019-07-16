Оператор «Северного потока —2» построил две трети газопровода

Москва, 16 июля. Компания-оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — построила две трети от общей протяженности газопровода по двум ниткам, сообщила пресс-служба российской корпорации «Газпром».

«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1,628 тысячи километров газопровода - 66,3% от его общей протяженности», — говорится в сообщении «Газпрома».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет от российского побережья до Германии по Балтийскому морю. Строительство «Северного потока — 2» планируют завершить в этом году.

Россия, Германия, Швеция и Финляндия уже одобрили реализацию проекта «Северный поток — 2», компании осталось получить разрешение только от Дании.

Против строительства «Северного потока — 2» выступают США и Украина. Первые борются за европейский рынок для сбыта своего сжиженного газа, а вторые боятся потерять прибыль от транзита российского газа через украинскую территорию.

В начале июля глава министерства экономики Германии Петер Альтмайер подчеркнул, что «Северный поток — 2» принесет только экономическую выгоду. По его словам, не может быть и речи о зависимости Берлина от Москвы из-за газопровода.