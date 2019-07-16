Посол Белоруссии оценил возможность подписания соглашения о признании виз до конца года

Санкт-Петербург, 16 июля. Посол Белоруссии в России Владимир Семашко выразил уверенность, что Москва и Минск до конца года подпишут соглашение о взаимном признании виз.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли до конца года заключено соглашение о взаимном признании виз между Россией и Белоруссией, Семашко заявил: «Думаю, что да».

По его словам, на сегодняшний день «внутригосударственные процедуры и в России, и Белоруссии закончились». Сейчас стороны «выбирают удобный момент с политической и другой точки зрения». Дипломат выразил уверенность, что соглашение точно будет подписано, передает ТАСС.

Москва и Минск должны были подписать соглашение еще в декабре прошлого года. Белорусская сторона объяснила это необходимостью проведения перед подписанием документа внутригосударственных процедур.

Согласно документу, иностранцы с белорусской визой смогут беспрепятственно въезжать в Россию, а иностранцы с российской визой смогут беспрепятственно посещать Белоруссию.

В конце мая, как передавала «Газета.ру», министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Белоруссия завершают переговоры по взаимному признанию виз. Он также подчеркнул, что отношения российских и белорусских властей «постоянно обогащаются», чему служат доказательством большое количество принятых и обсуждаемых двусторонних документов.