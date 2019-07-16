Человек погиб в результате ограбления в тунисском Сусе

Тунис, 16 июля. Один человек погиб и двое были ранены во время ограбления в одном из популярных туристических регионов Туниса — Сусе. Как сообщил источник СМИ, подозреваемые в нападении были задержаны.

По информации издания Kapitalis, группа из трех человек, в числе которых была женщина, напала на компанию, отдыхавшую рядом с одним из пляжей. Злоумышленники украли мобильные телефоны у пострадавших, а затем попытались угнать у одного из них автомобиль. Владелец транспортного средства вмешался, и нападавшие ударили его в шею. После этого бандиты скрылись.

Пострадавших доставили в больницу. Один из них скончался, двое других находятся под наблюдением врачей.

Как сообщил источник, нападавшие скрывались в арендованном в Сусе доме. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых.

Ранее ведущий научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин отметил, что предложения провести отпуск в Тунисе несут в себе смертельную опасность из-за повышенной активности террористических организаций в стране. По его словам, после Арабской весны Тунис оказался дестабилизирован и стал одним из оплотов террористов.

Напомним, президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси продлил чрезвычайное положение в стране на один месяц. При этом режим чрезвычайного положения в стране действует с 2015 года. Он был введен после того, как на курорте Эль-Кантауи в той же провинции Сус произошел теракт, жертвами которого стали 40 человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице.