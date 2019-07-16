Поклонники раскритиковали новый образ Виктории Бони

Москва, 16 июля. Бывшая участница телепроекта «Дом 2» Виктория Боня опубликовала в Instagram видео с новым образом, который не всем фолловерам пришелся по душе. Поклонники светской львицы назвали ее лук в драных джинсах «бомж-стайлом».

В июне Боня блистала на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля, а сегодня предстала перед поклонниками в новом образе: джинсовой куртке и широких джинсах. У своих фолловеров она поинтересовалась, стоит ли ей «делать такие джинсы» себе в коллекцию.

«Но я не знаю, будете ли вы носить такое или нет», — отметила она.

Судя по всему, звезда рассчитывала на более теплый прием нового лука. Аудитория высмеяла новый имидж Бони.

«Ну, в 40 лет это нелогично носить», — считает пользователь под ником myllayanovska.

«Извините, конечно, но как будто с бомжа сняли джинсы. Возможно я просто не понимаю в моде», — пишет krillmoseykov_official.

«Вам идет конечно. Но мы простые смертные не наденем», — выразил свое мнение frworld_92.

«Да идет, но они некрасивые, стиля 0, колхозные очень, выигрывает то, что заморачиваться в пошиве не надо, мешок пошил и готово. Принимать решение Вам, но я б не носила если б даже подарили», — считает viktoriyaomelch.

«Фу, ужасно, снимите это немедленно», — обратилась к Боне gala_daugau.

«Бомж-стайл. Сейчас это модно», — отметила irusia6443.

Некоторые из пользователей все же поддержали Боню, отметив, что обязательно бы купили такую одежду и себе.

«Да, нужны! Эти джинсы для уверенных девушек! Видимо, таких здесь мало», — написала elena_solomenina.

Среди тех, кто положительно оценил образ светской львицы, оказалась ее коллега по телестройке Ольга Бузова.

«Мнеее», — ответила она на вопрос, кому нужны будут такие джинсы.

Ранее стилисты раскритиковали Боню за неудачно подобранный наряд на Канский кинофестиваль. Перед показом фильма «Боль и слава» Альмодовара телеведущая явилась в серебристом комбинезоне с расклешенными штанинами и глубоким декольте. Эксперты обратили внимание, что из-за неудачно выбранного наряда «у звезды откуда ни возьмись появился животик, а бедра стали казаться очень полными».