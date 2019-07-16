Смолов потер морковку в рот Бузовой

Москва, 16 июля. Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов принял участие в новом выпуске юмористического YouTube-шоу Comment Out вместе с телеведущей Ольгой Бузовой.

Согласно правилам шоу, футболисту пришлось выполнять нелепые задания, чтобы одержать победу. Например, ему предложили минут пролежать в гробу (хотя Смолов в итоге отказался, выбрав менее неприятное испытание). Также в один из моментов ему нужно было потереть морковку в рот Бузовой.

Другим заданием Смолова стало написание неприятного комментария в Instagram актера Дмитрия Нагиева. В качестве альтернативы футблист мог перечислить около 400 тысяч рублей на замену кровли сельского Дома культуры в селе Костин Лог Алтайского края. Смолов принял решение помочь учреждению, пишет «Газета.ru».

«Как только ремонт крыши будет закончен, в холле Дома культуры установят стенд с именами всех спонсоров, а также будут разосланы именные благодарственные открытки», — написал автор проекта, объявивший о завершении сбора средств на восстановление кровли.

В итоге, Смолов одержал победу в комедийном YouTube-шоу. Отметим, что он является одним из самых востребованных спортсменов, которые появляются в не связанных со спортом медиа. Также Смолова часто можно заметить на первых страницах различных журналов – так, незадолго до чемпионата мира, он снялся для журнала Vogue вместе с Аленой Водонаевой.