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Россия

Спецпред президента рассказал о преодолении первого барьера в развитии беспилотников в РФ

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Спецпред президента рассказал о преодолении первого барьера в развитии беспилотников в РФ

Москва, 16 июля. Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков рассказал на образовательном курсе «Остров 10-22» в Сколтехе о главных барьерах в развитии беспилотников в РФ. По его словам, Россия уже преодолела первый барьер.

По словам Пескова, первый барьер связан с выпуском беспилотников на дороги, второй — с выпуском на дороги общего пользования, третий — с организацией беспроблемной эксплуатации таких машин.

Чиновник отметил, что Россия «сейчас подошла ко второму» этапу развития беспилотников.

Он также напомнил, что беспилотные автомобили уже выпущены на дороги «Сколково» в рамках экспериментального проекта. По его словам, в случае поломок беспилотника «ничего страшного не произойдет», так как он находится в специальной зоне. Однако если кто-то из жителей городка обратиться в Генпрокуратуру с указанием рисков ДТП с участием беспилотника, то статус спецзоны не спасет от ответственности.

Что касается второго этапа, то возникает вопрос об ответственности.

«Никакие нормативные песочницы и специальные территории тут нас не спасают, потому что УК РФ обладает безусловным приоритетом действия над нормативными актами, которые регулируют работу песочницы», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Третий барьер, кроме организации беспроблемной эксплуатации беспилотников, затрагивает вопрос, касающийся рынка труда. Речь, в частности, идет о том, что делать с водителями, которых заменят технологии беспилотного вождения.

Песков обратил внимание на то, что эти барьеры требуют принципиального разных уровней законодательного регулирования.

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