Дональд Трамп не сможет блокировать пользователей в Twitter. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Противоречивые опросы американских избирателей, почему президент США собирается отправить в отставку директора нацразведки Дэна Коутса, и какое решение вынес суд Нью-Йорка в адрес Трампа — рассказал Александр Малькевич в авторской программе «Слова на свободе».

Мы разоблачены. Россия и Китай за Джо Байдена — так считает сам Дональд Трамп

Мы разоблачены. Полностью. Причем не только Россия, но и Китай. Дело в том, что главы обеих стран хотят, чтобы победу на выборах президента в США одержал Джо Байден. Об этом сообщил сам Дональд Трамп. Он хоть и считает Байдена человеком слабым, однако уверен, что Россия и Китай готовы сделать все, чтобы Джо Байден пришел к власти. Но вся эта история, связанная с президентскими кампаниями в США, наполнена удивительными прогнозами, «аналитикой», яркими опросами. И я сопереживаю простым американцам, как же им во всем этом жить.

Противоречивые опросы избирателей и мнение гадалки из Северной Кореи — немного об американской журналистике

Американская журналистика. Вот, например, журналистка The Washington Post выпустила книгу под названием «Великий исследователь». И рассказывает в издании про Дональда Трампа. Но в каком ракурсе? Пишет о том, что гадалка из Северной Кореи предрекла Трампу второй президентский срок. По мнению журналистки, все люди доброй воли против Трампа, и лишь северокорейские политики, политологи, гадалки ставят на Трампа. Вот такой выбор у американского избирателя. С одной стороны Северная Корея, которая за Трампа, с другой — Россия и Китай, которые за Байдена.

Если посмотреть на опросы другого американского издания, то 51% респондентов, напротив, считают Трампа сильным и решительным лидером. Простые американцы не сильно погружаются во все эти тонкости и хитросплетения мировой политики, и Трамп в их глазах, действительно, выглядит сильным и решительным. Так и получается, что, согласно одного опроса, ты — никто, согласно другого — король мира.

Решительный Трамп. За что президент США собирается отправить в отставку Дэна Коутса?

Что касается решительности Трампа. Сообщается, что президент США собирается отправить в отставку директора национальной разведки Дэна Коутса. Когда — непонятно, кто будет вместо него — тоже непонятно. Но почему нужно убирать с должности Коутса? Потому что он неоднократно давал Трампу не те советы, которых ждал американский лидер.

В Белом доме рассуждали о том, как сделать слово свободным в Интернете

Июльские каникулы — не плохое время для проведения оригинальных мероприятий. В Белом доме Трамп провел саммит асоциальных медиа, пригласил больше ста консервативных блогеров. Они рассуждали о том, как ограничить давление технологических гигантов на свободу слова и самовыражение в Интернете. Блогеры требовали, чтобы Трамп предпринял какие-то меры против Facebook, который удаляет многомиллионные страницы консервативных публицистов, а Google настраивает выдачу материалов таким образом, что первыми оказываются статьи либеральных медиа. Существуют разные проекты законов. Юристы пытаются найти варианты, как сделать так, чтобы обязать социальные медиа в равной степени уважать свободу слова людей с разными взглядами. Для Трампа это вопрос выживания. Ведь до президентских выборов в США времени не так много. Если Трамп придумает решение, то в выигрыше окажемся и мы — простые люди, которые хотят высказывать свою точку зрения.

Суд запретил Дональду Трампу блокировать пользователей в Twitter

Недавно апелляционный суд в Нью-Йорке постановил, что Дональд Трамп не имеет права в своем Twitter блокировать пользователей из-за нелестных высказываний в свой адрес. То есть сам Twitter может блокировать кого угодно, позволяет многим пользователям блокировать тех, чьи взгляды и высказывания им не нравятся, и только Дональду Трампу решением суда это делать запрещено. Ему предписано разблокировать тех, кого он заблокировал. Обоснование такому решению суда — Трамп — публичное должностное лицо.

Что касается регулирования социальных сетей. В Германии федеральное управление юстиции выпустило штрафное уведомление против Facebook на сумму 2 миллиона евро из-за нарушения закона о защите сети ​​при публикации отчета о работе с противозаконным контентом. То есть было много жалоб. В США, федеральная торговая комиссия уже оштрафовала Facebook на 5 миллиардов долларов. Ну а мы, выписываем штрафы в 5 тысяч рублей.

Создать иллюзию о непобедимых США и принизить роль СССР в победе над нацизмом

В следующем году — 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Дональд Трамп сказал о том, что готов приехать в Москву. Это на одной чаше весов. А на другой — работа бесчисленных паразитирующих структур, которые облепили Государственный департамент США, американские агентства по международному сотрудничеству, которые осваивают деньги. У них определенна задача — максимально препятствовать распространению акции «Бессмертный полк» за рубежом. Цель — полностью уничтожить эту память, принизить роль Советского Союза в победе над нацизмом. Задача — создать иллюзию о непобедимых США, которые на самом деле выиграли Вторую мировую войну. Лицемерие высочайшей степени.

Расследование века — реакция Трампа и Обамы на муху

Очередное интеллектуальное падение иностранной журналистики — расследование века — реакция Трампа и Обамы на муху. Это то, чем занимается сейчас западная журналистика. Был случай, когда Трамп выступал, и вдруг перед его лицом пролетела муха. Трамп отреагировал возбужденно, замахал руками. Такая же история происходила и с Обамой. При этом демократ сказал мухе «привет» и убил ее. То есть Трамп — прямой, импульсивный человек. Обама — хладнокровный убийца. Дорогие американские друзья, не сочтите за вмешательство в вашу политическую жизнь, но я считаю, что ваши демократы такие и есть — улыбаются и убивают.