В США обеспокоились подрывом потенциала F-35 из-за поставок Турции С-400

Вашингтон, 16 июля. Покупка Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 подрывает потенциал американского истребителя F-35, в разработке которого участвует Анкара, заявил кандидат на пост главы министерства обороны США Марк Эспер.

«Покупка С-400 фундаментально подрывает потенциал F-35 и наши возможности в будущем по поддержанию преимущества в воздухе», — сказал Эспер на слушаниях в сенате.

По его словам, если он займет пост главы Пентагона, то будет требовать от турецких властей подумать о приоритетах.

«Если меня утвердят, то я буду говорить моему коллеге министру обороны (Турции), что наша политика заключается в том, что у вас может быть либо С-400, либо F-35, но не и то, и другое», — добавил он.

Напомним, в середине июля начались поставки Турции ЗРС С-400. Президент Турции подчеркнул, что сделка с Москвой по поставкам комплексов является самым важным соглашением для Анкары.

Вашингтон неоднократно высказывал свое недовольство касательно решения Анкары приобрести у России С-400. Соединенные Штаты и другие страны НАТО опасаются, что при появлении у Анкары и С-400, и американских военных самолетов радары российских комплексов научатся вычислять и отслеживать эти истребители. Вашингтон требовал от Турции отказаться от сделки, но Турция, несмотря на давление США, не стала выполнять прихоти американской стороны.